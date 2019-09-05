2019-09-05T09:12:38+03:00
Происшествия

В Туманном ликвидировали тундровый пожар в 500 квадратных метров

Огнеборцы боролись с пламенем почти пять часов
Елена МОЛОДЦОВА
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С пожаром справились за пять часов.С пожаром справились за пять часов.Фото: Федор СКВОРЦОВ
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Ох, нелегким выдалась вторая половина дня у сотрудников пожарной части №28. Напомним, вблизи Туманного днем 4 августа вспыхнула тундра. Пожар произошел буквально в двухстах метрах от развилки автодороги Кола – Серебрянские ГЭС. Первоначально площадь, объятая огнем, оценивалась в 100 квадратных метров. Но в итоге масштаб оказался куда мощнее – 500 квадратных метров.

- В 20:20 4 сентября была объявлена ликвидация тундрового пожара в Туманном, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

На борьбу с тундровым пожаром у четырех сотрудников пожарной части №28 ушло почти пять часов. Напомним, в прошлый раз на тушение разбушевавшегося под Териберкой пламени ушло чуть меньше – около четырех часов. Правда, тогда с огнем боролись сотрудники авиалесоохраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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