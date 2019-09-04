В Туманном горит тундра

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-04T17:11:46+03:00

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Бабье лето, которым вот уже несколько дней наслаждаются северяне, аукнулось очередным лесным пожаром. Напомним, в этом году «легкие» Кольского полуострова горели уже 23 раза. Причем дважды вспыхивала тундра недалеко от Териберки. Последний раз ее тушили десантники Мурманской авиационной охраны лесов 19 августа в течение четырех часов. И вот новое ЧП.

- В 15:41 по системе 112 поступила информация о возгорании тундры на 100 километр автодороги Кола – Серебрянские ГЭС в сторону Туманного. На место выехало пожарная часть №28, -сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

По информации администрации района, пламя вспыхнуло недалеко от дороги и есть надежда, что огнеборцы справятся своими силами и привлекать десантников авиаслесоохраны не придется.

- Лесной пожар вспыхнул в 200 метрах от развилки на Туманный. На данный момент его площадь - около 100 квадратных метров. На месте работает одно отделение в составе четырех человек и одной единицы техники, - сообщили "КП" в отделе пропаганды Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU