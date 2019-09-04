2019-09-04T17:11:46+03:00
Происшествия

В Туманном горит тундра

Тушить лесной пожар будут местные огнеборцы
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Горящую тундру уже выехали тушить пожарные.Горящую тундру уже выехали тушить пожарные.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Бабье лето, которым вот уже несколько дней наслаждаются северяне, аукнулось очередным лесным пожаром. Напомним, в этом году «легкие» Кольского полуострова горели уже 23 раза. Причем дважды вспыхивала тундра недалеко от Териберки. Последний раз ее тушили десантники Мурманской авиационной охраны лесов 19 августа в течение четырех часов. И вот новое ЧП.

- В 15:41 по системе 112 поступила информация о возгорании тундры на 100 километр автодороги Кола – Серебрянские ГЭС в сторону Туманного. На место выехало пожарная часть №28, -сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

По информации администрации района, пламя вспыхнуло недалеко от дороги и есть надежда, что огнеборцы справятся своими силами и привлекать десантников авиаслесоохраны не придется.

- Лесной пожар вспыхнул в 200 метрах от развилки на Туманный. На данный момент его площадь - около 100 квадратных метров. На месте работает одно отделение в составе четырех человек и одной единицы техники, - сообщили "КП" в отделе пропаганды Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пса, просидевшего месяц возле погибшего путешественника из Санкт-Петербурга, временно приютили мурманские спасатели
Поезд Мурманск - Адлер сбил Ford Escort с тремя людьми внутри
Как будут ходить автобусы, когда закроют мост через Тулому в Коле?
Летом-2019 северяне выезжали из Мурманска в среднем на 2 недели
11 жителей Мурманской области подхватили опасные болезни от клещей
На Колозере ищут рыбака, который должен был вернуться домой 3 сентября
Под Кемью иномарка из Мурманска съехала в кювет
В новом шоу "Мама Russia" на ТВ-3 покажут Мурманскую область
В Кольской ЦРБ – новый главный врач
В Мурманске жертвой догхантеров стали домашние собака и кот
В Мурманске на Южной котельной нашли тело мужчины
Пятой точкой на рояле: Ковдорчанка устроила фотосессию на арт-объекте
В Зареченске два медведя объедают ягоды с кустов у жилого дома
В лесу под Кандалакшей встретили сразу трех гадюк
В Кузомени в первый класс пошли всего две девочки
Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства находится в изоляторе
В Заполярном жители решили за свой счет отремонтировать подъезд
В Мурманской области отопление в жилые дома начнут подавать 5 сентября