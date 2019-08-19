СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-19T16:01:14+03:00

Тундра вспыхивает в районе Териберки уже второй раз за это лето. Фото: Моя Териберка

Тушить ее будет, скорее всего, авиация и мобильный отряд волонтеров [видео]

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До конца пожароопасного сезона еще больше месяца. Напомним, этим летом леса на Кольском полуострове леса горели 23 раза. Очередной пожар не заставил себя ждать – недалеко от Териберки вспыхнула тундра.

- По информации Единой дежурно-диспетчерской службы на 32 километре от развилки в сторону Териберки горит тундра. Пожар обнаружен с правой стороны от дороги в двух километрах от проезжей части, - сообщают в администрации Кольского района.

А вот кто будет тушить разгоревшийся пожар? Поскольку МЧС занимается ликвидацией возгораний в черте города, а авиалесоохрана – только на землях лесного фонда. Тундра же горит на земле муниципалитета. Вероятно, тушить вспыхнувший пожар будет мобильный отряд волонтеров, который был создан еще в прошлом году.

- Глава администрации Кольского района Александр Лихолат подписал постановлении о выделении финансирования на тушение этого пожара. С авиалесоохраной будет заключен договор. Сегодня же авиация вылетит на место и приступят к ликвидации возгорания. Если возникнут осложнения, им на помощь придут мобильные отряды волонтеров, - отметили в администрации района.

Напомним, этим летом тундра под Териберкой уже горела – в конце июля загорелся участок на 57-58 километрах дороги Кола – Серебрянские ГЭС. Тогда огонь потушил обрушившейся на региона ливень.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/726858" frameborder="0"></iframe> В Териберке горит тундра.Автор: Моя Териберка! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU