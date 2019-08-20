2019-08-20T09:20:11+03:00
Происшествия

Тундру в Териберке потушили за четыре часа

С огнем боролись специалисты Мурманской авиалесоохраны
Елена МОЛОДЦОВА
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После пожара посреди зеленеющей тунды отсалось черное, выжженое огнем пятно. Фото: Иван СеменихинПосле пожара посреди зеленеющей тунды отсалось черное, выжженое огнем пятно. Фото: Иван Семенихин
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Выжженная огнем земля посерди зеленеющей сочной тундры хорошо видна с дороги. Напомним, о том, что на 32 километре от развилки на Териберку вспыхнул природный пожар стало известно в 13:56. Следующие два часа ушли на то, чтобы выяснить, кто обязан тушить огонь на муниципальных землях, и на принятие важного решения позвать на помощь специалистов Мурманской базы авиационной охраны лесов, чтобы не повторилась ситуация в Сибири.

- Группа из четырех человек от авиалесоохраны выехала на тушение тундрового пожара в 16:30. В 20:20 возгорание было ликвидировано, - сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района.

Сработали оперативно, хотя в социальных сетях нашлось немало острословов, которые были уверены, что пока пожар не дорастет до масштабов чрезвычайной ситуации, никто с места не сдвинется. К счастью, циники на этот раз ошиблись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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