2019-09-03T14:46:33+03:00
Происшествия

В лесочке в Полярных Зорях у прохожего отобрали бутылку водки и 758 рублей

Свою жертву грабители приметили еще в магазине
Варвара РУСЛАНОВА
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Добычей грабителей стала бутылка водки и деньги.Добычей грабителей стала бутылка водки и деньги.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Выпить хочется, а денег нет! Эту насущную проблему двое жителей Полярных Зорь решили просто – отобрали алкоголь у прохожего.

- Два товарища – 30-летний и 34-летний северяне – приметили еще в магазине, как 63-летний мужчина покупает спиртное, и пошли за ним. В лесном массиве в черте города они остановили свою жертву и потребовали отдать им деньги и покупку. Пенсионер попытался убежать, но они догнали его и применили силу. Добычей злоумышленников стали бутылка водки и 758 рублей, - рассказывает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Полвонев.

Однако грабителей довольно быстро задержали. Оказалось, что раньше они не раз попадали в поле зрения полиции. Правда, до сих пор речь шла об административной ответственности. Теперь же им грозит 7 лет по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса России «Грабеж».

К слову, последнее время зарабатывать себе на жизнь таким способом становится популярным. Напомним, в конце августа в Мурманске рецидивисту пришлось дважды отбирать у женщины золотую цепочку. А в мае в подъезде одного из домов на улице Хлобыстова мужчина напал на женщину ради бижутерии, цена которой 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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