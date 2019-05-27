2019-05-27T12:36:45+03:00
Происшествия

90-е возвращаются: В Мурманске ищут разбойника, напавшего на женщину с ножом ради бижутерии

Мужчина и его подельник попал на камеры наблюдения [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Именно этот мужчина едва не убил мурманчанку ради бижутерии. Фото: УМВД по Мурманской областиИменно этот мужчина едва не убил мурманчанку ради бижутерии. Фото: УМВД по Мурманской области
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От мысли, что 90-е возвращаются, начинают волосы вставать дыбом. Но других версий, увы, нет. В Мурманске посреди бела дня неизвестный напал на женщину с ножом и отобрал у нее сережки. В сети появилось видео, как двое мужчин пасли свою жертву задолго до того, как она вошла в злополучный подъезд.

- Инцидент произошел 26 мая около 15.00. 52-летняя мурманчанка зашла в подъезд одного из домов на улице Хлобыстова. В этот момент неизвестный напал на нее с ножом и похитил ювелирные украшения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Женщину в шоковом состоянии доставили в городскую больницу. По словам ее сына Федора Мокеева, жизненно важные органы не задеты.

- Моя мама маленького роста, добрая и позитивная женщина, мухи не обидит! И тут ей прилетает в собственном подъезде со спины от мужика под два метра ростом. Я даже не знаю, как назвать таких людей. Все из-за сережек! Они думали, что они дорогие, а по факту бижутерия, - объясняет Федор Мокеев.

Это случай получил большой общественный резонанс. Теперь разбойника и его подельника ищет полиция. Если вы узнали мужчину на видео, звоните 40-62-91, 40-61-10, 40-61-90 или 02.

Грабитель напал на мурманчанку и отобрал у нее серьги.Все произошло 26 мая 2019 года. Видео: Федор Мокеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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