2019-08-29T10:23:15+03:00
Происшествия

В Мурманске грабитель, отбирая у женщины украшения, обронил паспорт

Непростительная оплошность рецидивиста облегчила работу полицейским
Елена МОЛОДЦОВА
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Отобрать у своей жертвы золото грабителю удалось только со второго раза.Отобрать у своей жертвы золото грабителю удалось только со второго раза.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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21 июня 50-летний рецидивист запомнит надолго. Возможно, если бы не его, прямо сказать, ослиное упрямство, он вполне мог бы избежать очередного срока.

- Вечером 21 июня в одном из дворов Октябрьского района Мурманска мужчина схватил за одежду идущую мимо женщину и потребовал отдать ему золотые сережки и цепочку. Испуганная северянка выполнена требование грабителя, но на ее счастье мимо шел мужчина. Под его давлением преступник вернул драгоценности своей жертве, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

Однако когда прохожий скрылся, тот решил взять реванш: догнал женщину и снова отобрал у нее золото. На этот раз его никто не остановил, зато грабитель не заметил, как из кармана выпал паспорт, чем облегчил работу полицейским. Правда, пока те его искали, он успел напасть еще на одну женщину. Между домами на улице Полярные Зори рецидивсит выхватил кошелек у 82-летней бабушки. Его добычей стали 5500 рублей.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», уже направлено в суд. Горе-разбойнику грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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