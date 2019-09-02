В Мурманске тяжелобольных детей впервые полностью прооперировали за счет регионального бюджета

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-02T17:15:00+03:00

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1 и 2 сентября на базе Мурманской областной клинической больницы 18 ребят с врожденными пороками сердца получили высокотехнологичную кардиохирургическую помощь, не выезжая за пределы Кольского края. Прооперировал их специалист из Московской области – кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорян. К слову, такие врачи не делают разрезов, а лишь небольшой прокол и оперируют уже через него. Последние десять лет работа таких хирургов оплачивается благотворительными фондами. Но в этом году детей в Заполярье впервые прооперировали целиком за счет регионального бюджета.

Сегодня врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лично поблагодарил кардиохирурга Ашота Григоряна, а также встретился с пациентами профильного отделения и их родителями.

- То, что мы выделяем деньги на проведение высокотехнологичных операций и приглашаем врачей-профессионалов в Мурманскую область – очень правильно. Это не только способствует выздоровлению больных северян, но также значительно повышает уровень знаний наших специалистов, – подчеркнул Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU