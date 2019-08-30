В Мурманске будет запрещена стоянка авто из-за круизных судов

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-30T12:02:48+03:00

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Путешественникам, приехавшим в Мурманск, всегда интересно посмотреть на наш северный город и его достопримечательности. Так, багамское и норвежское круизные судна Silver Explorer (3 сентября), Hurtigruten (10 и 24 сентября) и Bremen (21 сентября) совсем скоро прибудут в Мурманск. И это несмотря на то, что после проблем с заходом судна с норвежскими туристами 21 августа из-за учений Северного флота, появилась информация, что больше заплывать круизные лайнеры в столицу Заполярья не будут.

Так, заграничные туристы все-таки отправятся на экскурсии, поэтому остановку и стоянку транспорта у морского вокзала (в районе здания №25 по Портовому проезду) временно запретят.

Такие ограничения для машин, но не автобусов и иных видов транспорта, которые занимаются перевозкой туристических групп, будут действовать с 00.00 до 21.00 3, 10, 21 и 24 сентября.

Помимо этого, планируется запретить для северян останавливать свое авто с 00.00 до 21.00 эти же дни по улице Воровского и от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской.

ИСТОЧНИК KP.RU