Из-за учений в Мурманск не придет норвежский круизный лайнер

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-21T11:37:00+03:00

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Разочарование испытывают норвежские туристы, внезапно оставшиеся без долгожданного и заранее запланированного арктического туриста. Но, как говорится, безопасность превыше всего.

До конца судоходного сезона в порт Мурманск должен был дважды зайти круизный лайнер MS Spitsbergen. Туристическое судно намерено было отправиться из Тромсе в 15-дневный рейс, посетив по дороге не только столицу Заполярья, но и архипелаг Земля Франца-Иосифа. Однако в последний момент от выхода в море пришлось отказаться.

- Мы отменяем две поездки для 250 пассажиров, поскольку получили отказ от властей в разрешении зайти в территориальные воды России, - сообщил изданию Klassekampen директор по коммуникациям компания Hurtigruten Анн Марит Бьорнфлатен. – Лайнер MS Spitsbergen отвечает всем требованиям Арктического кодекса, а мы уже не первый год организуем круизы в этом направлении. К тому же, российская сторона не раз заявляла, что заинтересована в расширении туристического потока. Поэтому возникшие трудности оказались для нас крайне неожиданными.

В Hurtigruten предполагают, что причиной для отказа в заходе в российские территориальные воды стали масштабные военные учения на севере России. Туристы, заплатившим 6,200 долларов за место, компания предлагает компенсировать затраты или выбрать альтернативный вариант поездки. Но осадок разочарования от сорванного путешествия все равно останется.

ИСТОЧНИК KP.RU