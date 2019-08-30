Северянка в золотистых кроссовках поехала из Видяево в Мурманск и пропала

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-30T08:57:57+03:00

Об Инне Малой неизвестно ничего уже три дня. Фото: ПСО Волонтеров "Мурманск"

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Кажется, дорога по западному берегу Кольского залива не такая уж и безопасная. По крайней мере, уже есть два случая, когда отправившиеся по ней в путь люди пропадали. Напомним, 3 августа Сергей Захаров поехал из Междуречья в Мурманск на такси и пропал. Теперь эта участь постигла и 33-летнюю Инну Малую.

- 27 августа Инна Олеговна отправилась из Видяево в Мурманск. С тех пор ее местонахождение неизвестно, - сообщает группа «ПСО Волонтеров «Мурманск».

Рост Инны 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темно-каштановые до плеч. Женщина была одета в темные брюки, зеленую куртку и золотистые кроссовки. При себе у нее темно-коричневая сумка через плечо.

Если вам что-то известно о местонахождении Инны Малой, убедительная просьба позвонить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-76-13 и 40-76-10 или волонтерам по телефону 8-951-297-20-33.

ИСТОЧНИК KP.RU