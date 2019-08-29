В Мурманске открыли новый рыбоперерабатывающий завод и заложили еще один

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-29T09:38:00+03:00

На пару они будут производить порядка 75 тонн замороженного филе, стейков и фарша в сутки

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Рыба к нам приходит! По крайней мере, пуск в эксплуатацию рыбоперерабатывающего завода «Русская треска» сулит нам, что на прилавки Мурманской области вернется рыбное изобилие.

Напомним, предприятия начали строить год назад и уже в апреле 2019-го приступили к монтажу основного оборудования. И вот спустя четыре месяца, завод начал свою работу, трудоустроив больше 200 человек.

- «Русская треска» будет производить свыше 50 тонн замороженного филе, стейков и фарша в сутки. Предприятие уже получило квоты на добычу 1600 тонн трески и 500 тонн пикши. Помимо собственной квоты и поставок мурманских рыбаков, завод также будет принимать на переработку сырье с Дальнего Востока, - рассказывают в правительстве Мурманской области. – Планируется, что товарооборот составит 2,5 миллиарда рублей в год, а это больше 40 миллионов рублей налогов и сборов в региональный бюджет.

К слову, в нескольких метрах от «Русской трески» стартовала новая стройка. К 2020 году здесь планируют возвести еще один рыбоперерабатывающий завод «Русская пикша», который будет производить не менее 25 тонн филе и фарша в сутки. Под будущее предприятие планируется выделить квоту около 1000 тонн трески и пикши.

ИСТОЧНИК KP.RU