В детских поликлиниках Мурманска очереди есть, но ждать надо всего 15 минут

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-27T10:14:04+03:00

А в Мурмашах на весь поселок один педиатр

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Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев только вчера, 26 августа, на оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса заявил, что поликлиники начали работать в усиленном режиме, чтобы справиться с потоком детей, возвращающихся на Кольский полуостров после летних каникул. Напомним, чтобы избежать многочасовых очередей педиатры и лаборанты будут работать три субботы и воскресенье, 1 сентября.

- Очередь на сдачу анализов в школу и детский сад в мурманской поликлинике. А знаете почему? Потому что время работы с 08:00 до 10:00. Неужели в это самое горячее время нельзя работать в другом режиме, например с 08:00 до 19:00? – бьет тревогу группа «Мурманск – столица Арктики!».

Правда, пользователи уверяют, что не так страшен черт, как его малюют. Очередь, действительно, есть, но проводить в ней приходится всего полчаса.

- Мы тоже встали в очередь у входа в поликлинике на улице Папанина, но через 15 минут уже были в кабинете. Все очень быстро мне показалось, работали три кабинета, - делится опытом Юлия Деткина.

А вот в Мурмашах ситуация несколько другая: в очереди на анализы стоять долго не надо, зато чтобы попасть к педиатру придется просидеть в коридоре несколько часов.

- На весь поселок один педиатр из трех положенных. Да пусть хоть все семь дней в неделю работает, врач не сможет принять быстро всех, - возмущается жительница Мурмашей.

ИСТОЧНИК KP.RU