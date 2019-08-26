2019-08-26T11:37:54+03:00
Общество

Перед 1 сентября в Мурманской области педиатры будут работать три субботы подряд и одно воскресенье

В минздраве надеются, что это позволит избежать очередей в детских поликлиниках
Елена МОЛОДЦОВА
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Жителям Мурманской области сидеть по много часов очереди, чтобы получить справку в детский сад, теперь не придется.Жителям Мурманской области сидеть по много часов очереди, чтобы получить справку в детский сад, теперь не придется.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Почти каждый год прохождение медицинских осмотров перед 1 сентября превращается для родителей дошкольников и первоклассников в настоящую пытку – детские поликлиник просто не справляются с потоком маленьких северян, вернувшихся из отпуска буквально за несколько дней до начала занятий. Правда, в этом году в министерстве здравоохранения Мурманской области обещают, что стоять в многочасовых очередях не придется.

- Условия медицинского допуска в детские сады – отрицательные результаты микроскопических исследований на гельминты и осмотр педиатра, в начальную школу – только отрицательные результаты анализов. Для того, чтобы минимизировать ожидание результатов исследований и осмотра врача, три субботы и в воскресенье, 31 августа, помимо оказания неотложной помощи организованы указания исследования и прием педиатров, - отрапортовал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

На сегодняшний день только в Мурманске лабораторные тесты взяты у 493 детей, а 285 уже прошли осмотр у педиатра и получили допуск в образовательные учреждения. В среднем по области врачи по субботам принимают по 20 пациентов. В ведомстве надеются, что принятые организационные меры помогут справиться с большим потоком вернувшихся из отпуска северян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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