2019-08-24T17:44:46+03:00
Общество

Пропавшего в апреле пассажира поезда "Вологда-Мурманск" могла подвезти машина

73-летний Михаил Кузаев случайно вышел на станции в Оленегорске и ушел в неизвестном направлении
Мария ПАШЕНКОВА
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Михаил Кузаев пропал еще в апреле. Фото: "Лиза Алерт"Михаил Кузаев пропал еще в апреле. Фото: "Лиза Алерт"
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73-летний Михаил Кузаев исчез 17 апреля. Мужчина ехал на поезде из Вологды в Мурманск, в столице Заполярья его должен был встретить сын. Но по ошибке дедушка вышел на станции в Оленегорске. Его пытались остановить, но безуспешно.

Все эти месяцы родные Михаила Федоровича ищут его, как могут. Были зацепки, что его видели в разных городах, но пока они не привели к пропавшему. Сейчас участники поисков хотят найти конкретную машину.

- Повторный просмотр и анализ записей с камер видеонаблюдения помогли установить, что одна из машин могла подвести отца в тот день. Данный автомобиль проехал участок дороги от дома номер 3 до дома номер 5 по улице Южной гораздо дольше по времени, если сравнивать с другими машинами такого же класса, проезжавшим по указанному участку дороги в тот день или днем позже. Следственный эксперимент помог установить, что времени было достаточно для того чтобы автомобиль мог остановиться и произвести посадку пассажира, - пишет в соцсетях сын пропавшего Петр Кузаева.

Информацию, которая может помочь с поисками мужчины, можно передать по телефонам 8 (81552) 5-85-36 или 5-17-96 (отдел уголовного розыска города Оленегорска).

ИСТОЧНИК KP.RU

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