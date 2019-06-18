В Оленегорске собирают волонтеров на поиски пропавшего пассажира поезда

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-18T12:54:20+03:00

Михаил Кузаев сошел не на своей станции еще 17 апреля

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Два месяца прошло с тех пор, как пропал 73-летний Михаил Кузаев. Мужчина ехал на поезде "Вологда-Мурманск", но до своей остановки не добрался. 17 апреля он по ошибке сошел в Оленегорске. Проводник пыталась его остановить, но дедушка все равно ушел в неизвестном направлении.

С тех пор родные не покладая рук ведут поиски, но пока, увы, все тщетно. Им нужна помощь волонтеров. Всех, кто готов помочь, соберут уже через пару дней в Мурманске.

- 22 июня в 13.00 у Ледового дворца Оленегорска состоится сбор волонтеров. Поиск будет проводиться совместно с сотрудниками полиции. Дополнительную информацию можно узнать по тел. +7-906-287-22-60, - пояснили в поисково-спасательном отряде волонтеров "Мурманск".

\Всех добровольцев просят учесть погодные условия, взять с собой теплые напитки, еду для перекуса и необходимое обмундирование. Напомним, ранее поиски шли в Мурманске и Североморске.

ИСТОЧНИК KP.RU