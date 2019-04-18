В Мурманской области ищут мужчину, который по ошибке сошел с поезда не на своей станции

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-18T10:35:56+03:00

73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске. Фото: vk.com/la_murmansk

Проводница пыталась уговорить пассажира вернуться, но тот не послушался [видео]

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В Мурманской области снова пропал мужчина! Но в этот раз не с формулировкой "ушел из дома и не вернулся".

73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске, хотя это была не его станция.

- Может быть дезинформирован, - предупреждают в мурманском отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост примерно 175 сантиметра, нормальное телосложение.

Был одет в темно-серую синтепоновую куртку, черные спортивные брюки, кепка с меховыми отворотками, черные кроссовки.

С собой была сумка для документов и коробка с вещами.

В группе "Лизы Алерт" появилось видео, автор которого утверждает, что проводница поезда пыталась уговорить Михаила Федоровича вернуться в вагон. Но он все равно ушел.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/703892" frameborder="0"></iframe> В Мурманске ищут пенсионера, который сошел с поезда в Оленегорске.Автор: vk.com/la_murmansk

ИСТОЧНИК KP.RU