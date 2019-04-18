2019-04-18T10:35:56+03:00
Общество

В Мурманской области ищут мужчину, который по ошибке сошел с поезда не на своей станции

Проводница пыталась уговорить пассажира вернуться, но тот не послушался [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске. Фото: vk.com/la_murmansk73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске. Фото: vk.com/la_murmansk
Изменить размер текста:

В Мурманской области снова пропал мужчина! Но в этот раз не с формулировкой "ушел из дома и не вернулся".

73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске, хотя это была не его станция.

- Может быть дезинформирован, - предупреждают в мурманском отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост примерно 175 сантиметра, нормальное телосложение.

Был одет в темно-серую синтепоновую куртку, черные спортивные брюки, кепка с меховыми отворотками, черные кроссовки.

С собой была сумка для документов и коробка с вещами.

В группе "Лизы Алерт" появилось видео, автор которого утверждает, что проводница поезда пыталась уговорить Михаила Федоровича вернуться в вагон. Но он все равно ушел.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

В Мурманске ищут пенсионера, который сошел с поезда в Оленегорске.Автор: vk.com/la_murmansk

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск людей в Мурманской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На автоподъезде к Североморску столкнулись автобус и легковушка, пострадали три человека
Тресковый фарш из Мурманска тщательно проверили красноярские специалисты
Сельским депутатам Мурманской областной предлагают не отчитываться о доходах
В Апатитах 30-летний племянник задушил своего дядю из-за женщины
Главврач Апатитско-Кировской больницы рассказал, почему вертолет санавиации сел прямо на дорогу
Из-за паводка питьевую воду в Минькино доставляют автоцистернами
Юные танцоры из Островного застряли в Мурманске и оказались выселены из гостиницы
В Мурманске больше не будут выбирать депутатов горсовета по партийным спискам
В Мурманской области молодая мама 5-х детей получила год условно за комментарий в интернете
Подписано акционерное соглашение по строительству терминала "Лавна" Мурманского транспортного узла
У мурманской общественной наблюдательной комиссии состоялся прямой разговор с федеральной службой исполнения наказания
В Мурманске пьяный водитель заснул посреди дороги
Андрей Чибис распорядился дать фермерам Мурманской области больше воздуха
Сильный кошкопад надвигается на Мурманскую область
Собаки не было! В Мурманске, улетевшая в кювет маршрутка, ехала без водителя
В Мурманской области появился знак отличия "Почетный наставник"
В Оленьей Губе военные выгружали грязный снег у памятника погибшим подводникам
В Мурманске дважды подряд горела 6-этажка на улице Буркова - спасен человек
Мурманчан на работу сопровождали вертолет Ка-27 и машины ВАИ
Ставший миллионером житель Мурманской области купил лотерейный билет на почте
Сумма взятки в деле начальника оперотдела колонии в Мурмашах увеличилась на 50 тысяч рублей
Верховный суд утвердил 250-тысячный штраф по делу о мурманской «Сказке»