В Мурманской области ищут мужчину, который по ошибке сошел с поезда не на своей станции
В Мурманской области снова пропал мужчина! Но в этот раз не с формулировкой "ушел из дома и не вернулся".
73-летний Михаил Федорович Кузаев 17 апреля в 15.30 случайно сошел с поезда Вологда-Мурманск" в Оленегорске, хотя это была не его станция.
- Может быть дезинформирован, - предупреждают в мурманском отделении поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Приметы: рост примерно 175 сантиметра, нормальное телосложение.
Был одет в темно-серую синтепоновую куртку, черные спортивные брюки, кепка с меховыми отворотками, черные кроссовки.
С собой была сумка для документов и коробка с вещами.
В группе "Лизы Алерт" появилось видео, автор которого утверждает, что проводница поезда пыталась уговорить Михаила Федоровича вернуться в вагон. Но он все равно ушел.
Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.
В Мурманске ищут пенсионера, который сошел с поезда в Оленегорске.Автор: vk.com/la_murmansk
ИСТОЧНИК KP.RU
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