Неудачное падение: В Апатитах мужчина умер прямо на танцполе

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-22T15:33:39+03:00

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Не везет нынче миртотворцам в Мурманской области. То они находят оригинальные способы для усмирения конфликтующих, то силу не рассчитают. Напомним, в июле 17-летний мурманчанин решил успокоить ссорящихся друзей, распылив перцовый баллончик, за что и получил битой по голове. На этот раз настоящая драма развернулась в одном из клубов Апатитов.

- Инцидент произошел с 5:00 до 6:00 17 августа. К тому времени две отдыхающие компании уже изрядно выпили. Так, что для того, чтобы конфликт разгорелся оказалось достаточно одного неосторожно брошенного слова. Перепалка началась между 37-летний мужчиной и представителем другой компании. 45-летний апатитчанин решил разнять ссорящихся, но его более младший земляк никак не хотел успокаиваться. Тогда тот толкнул его в грудь двумя руками, - описывает события того раннего утра старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

45-летний апатитчанин весьма крупного телосложения и можно было подумать, что он просто не рассчитал силу. Но нет! В обидчике оказалось слишком много алкоголя. Так что он не выдержал даже слабый толчок. Мужчина упал с высоты собственного роста прямо на танцпол и разбил голову.

- Его смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы с переломом затылочной кости. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый дает признательные показания, - отмечают в ведомстве.

Апатитчанину грозит два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU