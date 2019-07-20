2019-07-20T14:44:31+03:00
Происшествия

В Мурманске подросток, пытаясь примирить ссорящихся, распылил перцовый баллончик и получил битой по голове

Его обидчику грозит до 10 лет лишения свободы
Варвара РУСЛАНОВА
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На следственном эксперименте мурманчанин показал, как бил битой подростка. Фото: СКР по Мурманской областиНа следственном эксперименте мурманчанин показал, как бил битой подростка. Фото: СКР по Мурманской области
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Известный русский фразеологизм гласит «Не лезь на рожон!», но 17-летний мурманчанин видимо о такой житейской мудрости не слышал и попал в беду. Инцидент произошел в сентябре прошлого года на территории стрелкового клуба в столице Заполярья.

- Компания молодых людей распивала спиртные напитки. В какой-то момент между отдыхающими вспыхнула ссора. Один из подростков, чтобы успокоить конфликтующих, распылили перцовый газовый баллончик. Но в итоге еще больше разозлил товарища. 20-летний молодой человек взял в машине деревянную биту и ударил обидчика по голове. Подростка увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Следователи квалифицировали действия мурманчанина с битой как «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» (пункт «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ). К слову, молодой человек признал свою вину еще на стадии следствия. Теперь он предстанет перед судом. Обидчику подростка грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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