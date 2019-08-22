Житель Полярных Зорь стал победителем Карельского марафона на 50 километров

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-22T10:27:20+03:00

В напарники себе Денис выбрал одно из сильнейших лыжников Петрозаводска Дениса Лянгина и 38 километров бежал за ним. Фото: Из личного архива Дениса Колованова

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Что же, последователей и конкурентов у мурманского ультрамарафонца Василия Комиссарова с каждым днем становится все больше. Напомним, в конце июля мончегорец Василий Багакашвили за 17 часов пробежал 107 километров по болотам и полям Суздаля. А теперь житель Полярных Зорь Денис Колованов вернулся из Петрозаводска с победой в марафоне «Ультратрейлфонтаны» на 50 километров.

- Если бы мне кто-нибудь еще лет пять назад сказал, что я буду бегать марафоны, ни за что бы ему не поверил, - признается Денис Колованов.

О карельском марафоне северянин узнал за пару недель до его начала и решил провести хорошую длительную тренировку. О результате спортсмен тогда даже не думал.

- Рано утром 10 августа был дан общий старт – вместе с нами бежали ребята и на дистанцию 12 и 25 километров. Я понимал, что они пойдут быстрее и не гнался за ними. Нашел себе попутчика, которым оказался один из сильнейших лыжников Петрозаводска Денис Лянгин, и побежал в среднем темпе, - рассказывает о выбранной стратегии собеседник «КП». – То ли я его подгонял, «вися на хвосте», то ли соревновательный дух подстегивал, но мой напарник порой доходил до максимального темпа и после 38 километров выдохся.

Денис Колованов поднажал и провел оставшиеся до финиша 12 километров в одиночестве, наслаждаясь живописной природой карельского края. И в итоге взял золото. Но лучшей наградой после марафона были баня и горячий чай с кашей. Теперь спортсмен готовится покорить в сентябре 80-километровую дистанцию Lahti Trail в Кандалакше.

ИСТОЧНИК KP.RU