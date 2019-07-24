Спортсмен из Мончегорска за 17 часов пробежал 107 километров по болотам и полям Суздаля

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-24T16:00:28+03:00

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В Мурманской области на одного ультрамарфонца стало больше. Напомним, до сегодняшнего дня дистанции в десятки километров в основном преодолевал сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН по Мурманской области Василий Комиссаров. Но теперь у него появился соперник. Им стал 33-летний житель Мончегорска Василий Багакашвили, который принял участие в забеге Golden Ring Ultra Trail на 107 километров в Суздале.

Вместе с ним на старт вышли еще три тысячи человек. Правда, далеко не все отважились преодолеть больше сотни километров, а ограничились более скромными 10, 20, 30 и 50.

- Я начал увлекаться бегом осенью прошлого года. А в феврале уже попробовал свои силы в 70-километровом забеге Mad Fox Ultra в Ярославле, и новогодних стартах «Бенгальские огни» в Череповце, где за семь часов пробежал 65 километров. Но если там трассы проходили по стадионам, то в Суздале по городу мы бежали всего 15 километров, а остальной участок пролегал по бродам, болотам, горкам и полям. На преодоление маршрута мне понадобилось 17 часов, - рассказывает о своем первом опыте прохождения такой большой дистанции «Kn51» Василий Багакашвили.

Что ж остается надеяться, что Василий Багакашвили наберется опыта и рискнет вместе с Василием Комиссаровым покорить «Корону Хибин». Маршрут, который лично разработал сотрудник УФСИН, пока не покорился ни одному ультрамарафонцу.

ИСТОЧНИК KP.RU