Ультрамарафонец из Мурманска пробежал 156 километров за 48 часов

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-27T16:06:37+03:00

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После небольшого перерыва известный ультрамарафонец из Мурманска, и по совместительству сотрудник базы материально-технического и военного снабжения УФСИН по Мурманской области Василий Комиссаров вновь ставит рекорды, правда, пока личные. В минувшие выходные он попробовал свои силы в сверхмарафонском забеге «Весеннее равноденствие - Бег счастья», который прошел в Череповце.

Стать первым может и не получилось, а вот приобрести бесценный опыт вполне.

- Передо мной стояла задача - пробежать 156,8 километров за 48 часов. Порядка 12 часов я бежал почти без остановки, и был лидером по расстоянию. А потом пришло понимание: если я не буду давать себе больше времени на отдых, то дело закончится реанимацией, - рассказывает «КП» Василий Комиссаров. - Если 112 километров я преодолел за 16 часов, то оставшиеся 44 - за 32, потратив на сон порядка 10-12 часов. Признаться, после 24 часов бега я еле ходил, но, тем не менее, медленно и верно шел к финишу. На вторых сутках главной задачей было не двинуть кони, потому позволили себе даже массаж с баней.

Но главный вывод, который сделал для себя Василий Комиссаров: сверхмарафонские забеги - это не просто бег, а стратегия, расклад сил, сна, отдыха и питания. «Бег счастья» стал подготовкой к 160-километровому марафону, который пройдет в августе на пересеченной местности под Нижним Новгородом. А пока с конца мая спортсмен намерен вновь начать покорять «Корону Хибин».

ИСТОЧНИК KP.RU