2019-08-21T11:05:13+03:00
Происшествия

В Мурманске иномарка сбила 16-ленюю девушку

Подросток переходил дорогу в неположенном месте
Варвара РУСЛАНОВА
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Подросток вышел на дорогу прямо перед иномаркой. Фото: УГИБДД по Мурманской областиПодросток вышел на дорогу прямо перед иномаркой. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Тут даже гадать не стоит, какие события предшествовали дорожно-транспортному происшествию у дома №18 по улице Свердлова в столице Заполярья. Несмотря на юный возраст, мурманчанка решила сократить и, не дойдя несколько метров до светофора, шагнула на проезжую часть…

- В 17:10 20 августа на улице Свердлова произошла авария. 49-летний водитель BMW допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого перекрестка. Подросток обслужен амбулаторно, - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним, во вторник несколько часами ранее на улице Аскольдовцев водитель иномарки сдавала назад и наехал 11-летнюю велосипедистку. Девочку доставили в больницу. Итог одного дня неутешителен - два сбитых подростка только в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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