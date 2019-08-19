2019-08-19T10:09:59+03:00
Общество

«Пощады не будет!»: Лицензию «Севжилсервиса» в Мурманске аннулировали

Вице-губернатор Заполярья проедет с инспекцией по конкретным дворам и домам областного центра
Елена ЧУМАКОВА
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Лицензию аннулировали, но в жилищники не в курсе. Фото: news.myseldon.comЛицензию аннулировали, но в жилищники не в курсе. Фото: news.myseldon.com
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С первого дня, как Андрей Чибис встал у руля нашего арктического региона, он встал на тропу войны с нерадивыми управляющими компаниями. Весной у жилищников состоялся не один тет-а-тет с правоохранительными органами, которые грозили им Уголовным кодексом России. Тем не менее, это не всех привело в чувства и пришлось принимать радикальные меры.

- Мы предупреждали все управляющие компании, что работать нужно по другому. По ООО «Севжилсервис», которая имела наибольшее количество жалоб, решение об аннулировании лицензии у принято. Пусть это будет наглядным примером для всех. Пощады не будет! Либо качественно обслуживайте дома, либо занимайтесь чем-то другим, - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Правда, в самой компании о таком радикальном решение, как говорится, ни сном, ни духом. У них другая информация гораздо менее впечатляющая информация по этому поводу.

- Госжилинспекция нашла повод для исключения из реестра лицензий «Севжилсервиса» нескольких домов. У самой компании лицензию никто не забирает! На данный момент мы подали в суд на ГЖИ по этому вопросу, так как их действия не вполне правомерны, - сообщила представитель «Севжилсервис» Ирина Кузьмичева.

Тем не менее, вице-губернатору Мурманской области Евгений Никоре поручено взять на личный контроль ситуацию с «осиротевшими» домами и проследить, чтобы качество работ в них радикально выросло. А еще Евгений Викторович должен проехать по конкретным дворам и подъездам столицы Заполярья и проверить ход ремонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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