2019-08-17T13:44:42+03:00
Дом. Семья

Нужна помощь в покупке козьего молока для лосенка Гриши из Полярных Зорь

Именно оно по-прежнему составляет рацион парнокопытного малыша
Елена МОЛОДЦОВА
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Лосята с удовольствием лопают Иван-чай, но без козьего молока пока не могут обходиться. Фото: "Велес"Лосята с удовольствием лопают Иван-чай, но без козьего молока пока не могут обходиться. Фото: "Велес"
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Вот уже три месяца лосенок Гриши из Полярных Зорей живет в Российском карантинном Центре диких животных «Велес». Напомним, малыша и его брата (последний пострадал сильнее и погиб – Ред.) нашли рыбаки. Длинноногие и напуганные крошки были искусаны собаками. В итоге Гришу приютила и выходила Ольга Стребкова, а потом на собранные северянами деньги отправила лосенка в Ленинградскую область под опеку специалистов.

За лето Гриня заметно подрос и окреп, хотя все еще ищет у людей материнской ласки, но в «Велесе» уверены, что надежда выпустить полярнозоринского парнокопытного в дикую природу все еще есть. А пока волонтеры центра просят помощи в оплате пропитания Гриши и двух других лосят, которые живут с ним в одном вольере.

- У наших чудесных малышей мам нет буквально с рождения. Поэтому не магазинное не пастеризованное козье молоко – сейчас одна из основных составляющих рационов Гриши, Ники и Мирослава! Правда, наш «молочный» баланс все еще в минусе. Поэтому мы будет безмерно благодарны за помощь с оплатой козьего молока для сироток, стоимость которого 80 рублей за литр, - обрисовывают ситуацию в центре «Велес».

По вопросам оплаты и покупки молока желающие помочь просят обращаться к Наталии по телефону +7-921-316-93-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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