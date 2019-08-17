В расписание автобусов до аэропорта «Мурманска» добавилось еще два рейса

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-17T09:25:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Люди, приехавшие на Кольский полуостров еще в 70 – 80х годах прошлого века, с ностальгией вспоминали, что тогда автобусы между Мурманском и главной воздушной гаванью Заполярья ходили круглосуточно. А потом стало меньше рейсов в аэропорту, да и летать северяне стали реже и транспортное сообщение в этом направлении стало работать только днем. Правда, в этом году ситуация кардинально изменилась. Напомним, весной по распоряжению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перевозчик возобновил ночные рейсы в аэропорт «Мурманск». Из столицы Заполярья маршрутки №106а отправляются в 00:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, а из воздушной гавани – в 01:00, 02:45, 04:00 и 05:00. А теперь прибавиться еще и два дневных рейса.

- До 31 августа в будние дни, с понедельника по пятницу, из Мурманска назначен еще один рейс на 19:30 и из аэропорта - в 20:30, - сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Собственно говоря, с полным расписанием маршрутов №106 и 106а можно ознакомиться на сайте ведомства в разделе «Транспортное обслуживание населения / Расписание движения межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на территории Мурманской области».

ИСТОЧНИК KP.RU