Автобусы в аэропорт «Мурманск» ночью будут ходить каждый час

СЕГОДНЯ 16:10 2019-04-30T16:10:09+03:00

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Не прошло и десяти дней, как в столицу Заполярья вернулись ночные автобусные рейсы в аэропорт «Мурманск», а их количество уже решено увеличить. Напомним, наладить работу общественного транспорта на этом направлении в темное время суток распорядился врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. В профильном ведомстве взяли под козырек и запустили два автобуса малой вместимости, синхронизировав расписание с графиком полетов. Однако до сих пор они не пользовались популярностью у северян.

- Любой новый рейс надо «раскатать», чтобы пассажиры к нему привыкли. Если раньше автобусы в аэропорт ходили пустые, а обратно привозили 1-2 человека, то сейчас популярность растет: загрузка рейсов в город - по 13-14 пассажиров, - приводит статистику министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

В ведомстве заметили, что пассажиры не всех прилетающих рейсов могут пользоваться общественным транспортом. Им приходилось или каждый раз смотреть расписание автобусов, или попросту просить знакомых и вызывать такси. А учитывая и наступающий сезон отпусков, решено было пустить автобусы каждый час в обоих направлениях.

Расписание автобусов №106а заметно увеличилось. Фото: Аэропорт "Мурманск"

- Если сейчас ночью самолеты курсируют между Мурманском и обеими столицами, то вскоре появятся и южные направления и потребность в транспорте в темное время суток возрастет. Если рейсы в аэропорт «Мурманск» будут востребованы, то вместо маршруток мы готовы запустить автобусы большой вместимости, - отметил Дмитрий Алексеевич.

ИСТОЧНИК KP.RU