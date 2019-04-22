В Мурманске ввели ночные рейсы в аэропорт

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-22T15:46:01+03:00

Но пока они не пользуются популярностью

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То, о чем так долго мечтали жители столицы Заполярья, свершилось. Ночное сообщение между Мурманском и аэропортом власти возобновили. Напомним, такое указание поступило от врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а спустя неделю в главную воздушную гавань Заполярья отправился первый ночной рейс. За что министерство транспорта региона удостоилось похвалы от Андрея Владимировича на утреннем оперативном совещании.

Ночное расписание не большое. От железнодорожного вокзала в Мурманске автобус малой вместимости №106а отправляется в 00:20 и 3:15, а из аэропорта соответственно в 1:25 и 4:20. Одна поездка в главную воздушную гавань Заполярья обойдется в 150 рублей.

- Расписание дополнительных ночных рейсов проработано с учетом графика авиаперелетов. К сожалению, пока они не пользуются популярностью у северян, - сообщили «КП» в минтрансе Мурманской области.

В ведомстве это связывают с тем, что в самой столицы Заполярья общественный транспорт тоже не ходит, а автобус из аэропорта все-таки не такси и к подъезду не подвезет. Дальше тоже надо как-то добираться.

ИСТОЧНИК KP.RU