В Мурманске ввели ночные рейсы в аэропорт
То, о чем так долго мечтали жители столицы Заполярья, свершилось. Ночное сообщение между Мурманском и аэропортом власти возобновили. Напомним, такое указание поступило от врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, а спустя неделю в главную воздушную гавань Заполярья отправился первый ночной рейс. За что министерство транспорта региона удостоилось похвалы от Андрея Владимировича на утреннем оперативном совещании.
Ночное расписание не большое. От железнодорожного вокзала в Мурманске автобус малой вместимости №106а отправляется в 00:20 и 3:15, а из аэропорта соответственно в 1:25 и 4:20. Одна поездка в главную воздушную гавань Заполярья обойдется в 150 рублей.
- Расписание дополнительных ночных рейсов проработано с учетом графика авиаперелетов. К сожалению, пока они не пользуются популярностью у северян, - сообщили «КП» в минтрансе Мурманской области.
В ведомстве это связывают с тем, что в самой столицы Заполярья общественный транспорт тоже не ходит, а автобус из аэропорта все-таки не такси и к подъезду не подвезет. Дальше тоже надо как-то добираться.
ИСТОЧНИК KP.RU