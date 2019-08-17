Прокуратура нашла ответственных за то, что в Туапсе забыли мальчика из Верхнетуломского

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-17T08:07:00+03:00

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Отдых для семилетнего мальчика из Верхнетуломского в детском санаторно-оздоровительном лагере «Золотой колос» в Туапсе неожиданно для ребенка и его семьи стал в два раза дольше. А все из-за невнимательности взрослых.

Напомним, он ехал вместе с остальными ребятами в автобусе на железнодорожный вокзал. Там сотрудники лагеря должны были передать группу сопровождающим из Мурманской области. А уже те отвезти северян домой. Но мальчик заснул в салоне, а когда проснулся, понял, что никого рядом нет. Его друзья, сестра и взрослые уехали на поезде.

Ситуацию сразу взяли на карандаш в прокуратуре, к ситуации подключился уполномоченный по правам ребенка региона. Школьника при согласии его родителей оставили на вторую смену, но уже в другом лагере.

А теперь прокуратура нашла виноватых в происшествии.

- По результатам проверки установлено, что ребенок находился в составе группы детей, обучающихся в образовательных организациях Кольского района, сопровождение которых обеспечивали лица, назначенные управлением образования администрации Кольского района. Они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, - уточнили в надзорном ведомстве. - Кроме того, собрания детей и их законных представителей с целью ознакомления с правилами поведения в пути следования и в оздоровительных лагерях, а также инструктажи с сопровождающими лицами не проводили.

Прокуратура вынесла представление главе администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU