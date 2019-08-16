В Подмосковье полуторагодовалый мурманчанин утонул в канаве

СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-16T15:18:42+03:00

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Отдых для семьи мурманчан в подмосковном городе Электроугли закончился трагедией. Хотя буквально за несколько минут до случившегося ничего не предвещало беды… ЧП произошло 15 августа.

- Семья северян отдыхала на одном из дачных участков садового некоммерческого товарищества «Березка». По предварительным данным, 1,5-годовалый мальчик вышел с территории участка незамеченным. Вскоре мама хватилась его, начались поиски. Ребенка нашли в 100 метрах от въезда без признаков жизни, - рассказывают в следственном комитете по Московской области.

Скорее всего, малыш оступился и упал в воду, из которой уже не смог самостоятельно выбраться. Следователи нашли на его теле признаки утопления. В следственным отделом по Ногинску уже начали доследственную проверку по факту гибели маленького мурманчанина.

Напомним, 9 августа в Воронежской области едва не погиб 16-летний подросток из Мурманска, который залез на крышу цистерны грузового поезда и получил электротравму.

ИСТОЧНИК KP.RU