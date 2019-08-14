На станции "Хреновая" подростка из Заполярного ударило током
Станция "Хреновая" находится в селе Хреновое Воронежской области. На днях здесь произошло ЧП.
9 августа к железной дороге срочно вызвали скорую помощь для 16-летнего подростка. Он по торцевой лестнице залез на крышу цистерны грузового поезда. И оказался не осторожен: попал под высоковольтный кабель и получил мощный удар током. Парень, к счастью, выжил, но в тяжелом состоянии находится в реанимации.
- Несовершеннолетний житель Заполярного приехал на каникулы с родственниками. По факту травмирования несовершеннолетнего проводится проверка Воронежским следственным отделом на транспорте, - сообщила пресс-служба Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Напомним, в апреле под Кандалакшей любопытный подросток залез на вагон и также получил удар током. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. Выжить после такого - большая редкость.
ИСТОЧНИК KP.RU