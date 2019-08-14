2019-08-14T17:43:28+03:00
Происшествия

На станции "Хреновая" подростка из Заполярного ударило током

16-летний парень отдыхал в Воронежской области с родственниками
Мария ПАШЕНКОВА
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Железная дорога - не место для игр.Железная дорога - не место для игр.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Станция "Хреновая" находится в селе Хреновое Воронежской области. На днях здесь произошло ЧП.

9 августа к железной дороге срочно вызвали скорую помощь для 16-летнего подростка. Он по торцевой лестнице залез на крышу цистерны грузового поезда. И оказался не осторожен: попал под высоковольтный кабель и получил мощный удар током. Парень, к счастью, выжил, но в тяжелом состоянии находится в реанимации.

- Несовершеннолетний житель Заполярного приехал на каникулы с родственниками. По факту травмирования несовершеннолетнего проводится проверка Воронежским следственным отделом на транспорте, - сообщила пресс-служба Юго-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. Напомним, в апреле под Кандалакшей любопытный подросток залез на вагон и также получил удар током. Школьника госпитализировали в тяжелом состоянии. Выжить после такого - большая редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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