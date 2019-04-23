2019-04-23T18:29:41+03:00
Происшествия

После удара током на ж\д путях под Кандалакшей подросток попал в больницу

12-летний залез на вагон из любопытства
Анна СТЕПАНОВА
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Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте.Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Недавно мы рассказывали своим читателям историю Ильи Башилова, которого увезли в Москву после удара током на железной дороге. В сентябре 2018 года мальчик получил ожог 75% тела и сложный осколочный перелом позвоночника, и, казалось бы, что его пример должен научить остальных. Но нет, несчастные случаи происходят по сей день. Вечером 20 апреля на станции Княжая электрическим током травмировало 12-летнего школьника.

В мурманском линейном отделе МВД России на транспорте «КП» сообщили, что подросток из любопытства залез на автосцепку, а потом забрался на вагон. В результате удара током он получил серьезные травмы и был госпитализирован, теперь полиция проводит проверку.

– Рекомендуем довести до подростков, что напряжение в контактном проводе на железной дороге составляет около 27500 Вт. Если электрическая проводка в доме имеет напряжение 220Вт, при неисправности которой, можно получить сильнейший ожог в случае прикосновения, то учитывая огромное напряжение в контактной сети, чтобы получить смертельный ожог, достаточно приблизится к контактному проводу на расстояние менее 2 метров, – объясняют в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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