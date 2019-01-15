2019-01-15T14:25:37+03:00
Общество

Подростка из Полярных Зорь, получившего удар током на железной дороге, увезли в Москву

Юношу будут пытаться поставить на ноги
Ника СВЕТЛОВА
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В столице мальчика ждет сложная операция. Фото: vk.com/polarsvet_pzВ столице мальчика ждет сложная операция. Фото: vk.com/polarsvet_pz
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В сентябре прошлого года в Полярных Зорях произошло ЧП на железной дороге. 14-летний Илья Башилов получил ожог 75% тела от электрической дуги и сложный осколочный перелом позвоночника. Сначала его доставили в Мурманск, где спасали от ожогов, затем в МСЧ-118.

- Родители Ильи и медики с сожалением готовились к тому, что подросток никогда не сможет ходить. Но Илья снова всех удивил и поразил: он начал чувствовать ноги! А, значит, есть шанс встать и ходить. По результатам КТ выяснилось, что парню требуется срочная операция, которая, возможно, поможет поднять подростка на ноги, хотя поначалу медики не гарантировали ему даже шансов на выживание, - рассказали детали непростой истории в благотворительном фонде "Полярный свет".

Поставить Илью на ноги оказались готовы в Национальном медициинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве. Стоимость операции - 1,5 миллиона рублей. Сначала волонтеры открыли сбор денег, так как в конце года шанс получить квоту был невелик. Но благодаря врачам МСЧ и заместителю губернатора Евгению Никоре удалось отправить подростка в столицу за счет бюджетных средств. Собранные средства будут потрачены на дополнительные медицинские услуги, оборудование и операции.

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