2019-08-16T15:18:32+03:00
Общество

В загсе Мурманска временно не разводили северян

Из-за обновления программы можно было расторгнуть брак только по решению суда
Мария ПАШЕНКОВА
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В загсе Мурманска уже устранили проблему с программой. Фото: Елена КоваленкоВ загсе Мурманска уже устранили проблему с программой. Фото: Елена Коваленко
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Не так давно Мурманская область вошла в Топ-5 регионов страны по числу разводов. Кажется, что северяне даже это дело любят больше, чем играть свадьбы.

И тут по Мурманску пошли слухи: загс города не расторгает браки! Мол, регистрироваться можно, а вот стать свободным уже нельзя. "Комсомолка" дозвонилась до загса, чтобы узнать, так ли это.

Оказалось, что проблема действительно была. В 21 веке все процессы, будь то выдача свидетельства о рождении или регистрация брака, проходят через компьютер. На днях специальная программа была обновлена, и из-за ошибки оформлять разводы действительно было нельзя.

- Мы могли расторгать браки по решению суда, но возникли сложности с совместными обращениями и дополнениями к актам записи. Проблема была с начала недели и до середины четверга. Сейчас ее устранили, - рассказала "КП" начальник отдела загс администрации города Мурманска Ольга Гордиенко.

Северян просят с пониманием относиться к таким техническим сложностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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