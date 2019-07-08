2019-07-08T11:03:48+03:00
Общество

Мурманская область вошла в Топ-5 по числу разводов

Антирекорд принадлежит Сахалинской области
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманская область по числу разводов занимает одно из первых мест в стране.Мурманская область по числу разводов занимает одно из первых мест в стране.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Росстат в докладе о социально-экономическом положении России за январь-май отдельно упомянул про статистику разводов по регионам.

Мурманской области нечем гордиться: мы вошли в Топ-5 по числу расторгнутых браков. В 2019 году в Заполярье было зафиксировано 1340 браков и 1049 разводов (1603 и 1309 в 2018-м). На 1000 северян приходится 5,5 браков и 4,3 разводов.

Антирекорд установила Салахинская область - 5,1 разводов на тысячу населения. Следом идет Карелия - 4,6, Ненецкий АО - 4,5, Брянская область - 4,3. По 4,1 развода у Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО и Камчасткого края.

В целом по России число браков увеличилось, а разводов - сократилось.

Меньше всего семей распадается в Чечне - 0,6. Почти не остается Ингушения - 0,8. Хороший результат у следующих субъектов: Ивановская область (2,6), Адыгея (2,5), Калмыкия (2,3), Дагестан (1,1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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