В Мурманске водитель большегруза оставил 6 домов и детский сад без воды

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-13T14:27:55+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла в столице Заполярья. 13 августа с 10:00 было прекращено водоснабжение по адресам: улица Карла Либкнехта, 23, 25, 27, улица Октябрьская, 24, 26 и Терский переулок, 3. Также, был задет и детский сад № 2 на улице Карла Либкнехта, 23а. Благо, что в летний период он не работает.

– Сегодня ночью в Терском переулке водитель большегруза повредил наш колодец, обвалив люк, – объясняет руководитель Мурманскводоканала Владимир Лебедев. – Аварию удалось устранить всего за пару часов. На данный момент в Мурманске нет домов, в которых бы отсутствовало водоснабжение из-за аварийной ситуации.

Напомним, что неделю назад по улице Тарана произошла утечка колодца. Тогда жители тоже остались без холодной воды, но благодаря оперативной работе Мурманскводоканала был организован подвоз живительной влаги.

ИСТОЧНИК KP.RU