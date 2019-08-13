Мурманская область попрощалась с белыми ночами до весны

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-13T09:39:06+03:00

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Ну, вот и все. Прекрасное время, когда Кольский полуостров ни на минуту не погружается в темноту, а лишь ненадолго окутывается сумерками, подошло к концу. 13 августа в Мурманской области завершился период белых ночей.

- Сегодня солнце впервые с начала мая опустилось ниже, чем на 6 градусов за линию горизонта, а световой день составил не привычные 24 часа, а 22 часа 48 минут. Началась обычная смена светлого и темного времени суток, которое продлится до 1 декабря, а потом на Кольский полуостров опустится полярная ночь, - сообщает группа «Погода в Мурманске».

Правда, в этом году традиционную климатическую перемену северяне воспринимают скептически, мол, не видели мы ни полярного дня, ни белых ночей – из-за холодного и промозглого лета сплошные сумерки. Однако некоторые все же рады окончанию белых ночей.

- Класс! Сейчас будут красивенные закаты и сумерки тоже красивенные. Еще с освещением так вообще сказка. Любимое время! – уверена Юлия Лыкова.

Что ж, на Кольский полуостров белые ночи вернутся только в мае следующего года.

Напомним, власти заполярных городов подготовились и уже начали включать искусственное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU