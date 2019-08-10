«Прощайте, белые ночи!»: Мурманск осветят более 12 тысяч светильников

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-10T11:02:15+03:00

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Ну, вот и закончился такой любимый и сказочный период полярного дня и белых ночей. Хотя, в этом году солнышко даже по ночам редко выходила из-за плотно окутавших Кольский полуостров облаков. Тем не менее, природа семимильными шагами движется к новой и не менее красивой полярной ночи. А значит, пора зажигать фонари, которые будут в темное время суток разгонять мглу.

Уличное освещение начали включать еще в начале недели. 6 августа засверкала электрическими огнями Кандалакша, а в пятницу, 9 числа, заиграла разноцветной иллюминацией и столица Заполярья.

- Мурманске осветят более 12 тысяч светильников. За лето систему освещения подготовили к новому сезону: установили современное оборудование, заменили провода, кабельные линии, - рассказывают в администрации областного центра. - Все фонари подключены к городской системе «Каскад» и работают от единого пульта управления. Время работы освещения будет увеличиваться по мере уменьшения светового дня.

Напомним, освещение и архитектурную подсветку в столице Заполярья погасили на три месяца из-за белых ночей и наступающего полярного дня. До 19 августа фонари постепенно зажгут во всех уголках Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU