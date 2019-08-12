2019-08-12T11:42:23+03:00
Общество

Под Апатитами собирают землянику

Где нашли ягоду, северяне держат в секрете
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Апатитчане хвастаются урожаем земляники. Фото: Александр ХохловАпатитчане хвастаются урожаем земляники. Фото: Александр Хохлов
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Еще в начале лета урожай на грибы и ягоды в Мурманской области должен был быть хорошим. Черника цвела, северяне делились фотографиями с тихой охоты, в июне собирали белые грибы.

Но холодное лето испортило все планы. Сейчас жители полуострова грустно шутят, что надежда осталась на морошку да бруснику, ведь грибов сейчас почти не найти, да и другой ягоды не видно.

Впрочем, жители Апатитов удивляют. Так Александр Хохлов опубликовал у себя на странице снимки... земляники. Где мужчина ее собрал - секрет. Ведь этой ароматной красной ягоды в заполярном лесу не так уж много. И любители тихой охоты часто не любят делиться с другими информацией об урожайных местах.

Из-за того, что сейчас в лесу пусто, к людям стали выходить медведи. Голодные косолапые пытаются найти еду в городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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