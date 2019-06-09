В Мурманской области пошли первые грибы

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-09T15:42:02+03:00

В а лесах уже начала зреть черника

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В последние дни погода в Мурманской области стояла располагающая к появлению грибов - теплая и дождливая. И дары леса появились!

Правда, пока что под ногами можно встретить в основном несъедобные грибы. В лучшем случае могут попасться сморчки. Их можно употреблять в пищу, но стоит помнить, что делать это надо правильно.

Грибы в Мурманской области уже есть, но есть их нельзя. Фото: vk.com/mlive51

В том, что июнь дразнит любителей тихой охоты, нет ничего удивительного. Первые красноголовики у нас встречали даже в конце мая, когда летом пришло даже раньше календарного срока. А иногда грибники продолжают ходить в лес... до ноября.

Также в лесу можно заметить, что уже начинает зреть черника. Раньше обычного зацвели сирень и черемуха.

Напомним, в прошлом году северянам обещали богатый урожай грибов и ягод, но погода спутала планы.

ИСТОЧНИК KP.RU