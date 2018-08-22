Пошли грибы… да не у нас?

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-22T11:04:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале лета нам обещали богатый лесной урожай. Мол, и ягоды хорошо цветут, и погода такая, что грибов будет много. Но уже август на дворе, северяне взяли корзинки, надели резиновые сапоги и… облом!

Поле разбитых надежд

Что-то не ладится в Мурманской области тихая охота в этом году. Невеселые новости поступают с северо-запада области, из Заозерска.

- Прямо возле города у нас есть огромное «Поле дураков». Грибов здесь обычно много, хоть косой коси. Зашел - сразу на супчик насобирал. В хороший год целый багажник заполнить можно. Обычно люди со всего города сюда прут. Идешь сюда и думаешь: мне уже ничего не останется. Какое там! Остается! В 2013-2014 годах мы находили грибы даже 20 июня, представляете, как рано? А в прошлом году грибов не было! И сейчас тоже. Сегодня, когда я сюда добирался, таксист мне сказал: «Ну, куда ты едешь-то? Нету там ничего!» Я вот уже целый час брожу среди карликовых берез. Ну, вообще нет грибов! Штук десять поганок, вот и все, что удалось найти, - на ходу рассказывает ремонтник подлодок Виталий Берегов.

Не лучше обстоят дела и на юге полуострова…

- Последний раз на разведку ходил пятого августа, в районе Африканды, по своим местам. Не нашел ничего, нет даже поганок. Возможно, ситуация в последние дни стала меняться, так как в соцсетях жители выкладывают свои первые «трофеи», - поделился с нами мэр города Полярные Зори Максим Пухов.

Весной ягоды стали цвести раньше срока. Но их урожай пока скромен.Фото: Олег ФИЛОНОК

Кто виноват?

Белые, подосиновики, красноголовики. Ау! Где вы, «карлики в шляпах»? В центральной части полуострова, в Мончегорском районе, они тоже словно попрятались от людей.

- У нас в Лапландском заповеднике заложены три учетные площадки по учету урожайности грибов. В этом году, действительно, грибов нет. Это показывают проверки стационаров и визуальные наблюдения. Причины: чрезвычайная сухость в лесу, что препятствует росту грибов. Осадков в июле почти не было, в августе тоже мало. Сейчас потихоньку начинают появляться, но не массово, так как дождей в августе еще было недостаточно, - пояснила нам заместитель директора Лапландского заповедника по научной работе Марина Каримова.

Подтверждают такие данные и в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

- Погода не слишком благоприятная для выращивания грибов. Очень засушливое лето! А для грибов должно быть тепло и влажно, но не слишком влажно - это тоже негативно влияет на произрастание. И так со всеми породами, с ядовитыми в том числе. Но про дефицит пока рано говорить. Я уверена: они еще появятся, ведь у нас как раз пошли дожди! Разве что, позже, чем обычно. До первых заморозков грибы точно будут произрастать, - рассказывает заместитель начальника отдела лесного планирования Анастасия Шарапова.

Опасная конкуренция

Грибочки нравятся не только людям. Из-за июльской жары в лесах расплодились мелкие пакостники.

- Появилось много естественных вредителей, та же гусеница-пяденица. Мы выезжали в тундру и лесотундру в этом году и видели, как целые кроны карликовых берез уничтожены вредителями. А когда они съедают листву, то спускаются вниз, в подлесок, и начинают поедать морошку, например, и другие ягоды. В этом году вредители могут нарушить и популяцию грибов, - предупреждает сотрудник регионального Россельхознадзора Андрей Сачков.

Так ли все плохо с грибами? Конечно, нет! Сыроежек вот пруд пруди.

- Сегодня ездил за Магнетиты. Урожай - восемь красноголовиков и куча сыроежек. Ходил недалеко, метров 200-300. Уже жарю! Икра из сыроежек - объедение! – поделился кулинарной радостью мурманчанин Сергей Сагалаев.

Впрочем, чем дальше в лес... С каждым днем появляется все больше сообщений в соцсетях, что урожай грибов хорошо. 100 белых грибов за один поход - и такое удалось северянам.