Первых северян наградили памятными знаками "Русское Заполярье"

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-11T15:43:34+03:00

Одной из первых, кому вручили знак "Русское Заполярье", стала наша коллега Елена Белкина. Фото: gov-murman.ru

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Когда меньше двух недель назад известный путешественник Федор Конюхов уходил на ледоколе "50 лет Победы" к Северному полюсу, он пообещал сразу по возвращении поучаствовать в особенной церемонии. Дело в том, что в этом году появилась новая награда - памятный знак "Русское Заполярье". Вручать его решили только тем северянам, кто много сил, в том числе и душевных, отдал родному краю.

Первое награждение состоялось 11 августа, когда закончился рейс к макушке Земли.

- Первыми лауреатами памятного знака «Русское Заполярье» стали: профессор кафедры педагогики МАГУ Алексей Авдеев, специальный корреспондент службы программ телевидения и радиовещания ГТРК «Мурман» Елена Белкина, председатель Совета ветеранов работников строительной отрасли Николай Бережной, заведующий лабораторией полярных сияний ПГИ КНЦ РАН Вячеслав Воробьев, активный участник экспедиционной и культурно-просветительской работы Ростислав Гайдовский, председатель правления НП «Союз рыбопромышленников Севера» Владимир Григорьев, заведующий отделением Мурманского областного онкологического диспансера Виталий Скрипчак, заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов, начальник отдела Администрации морских капитанов Западной Арктики Михаил Цветков, фотограф и соавтор книг, посвященных истории Мурманского морского торгового порта и Кольского Заполярья, Юрий Шумилкин, - рассказали в пресс-службе правительства Мурманской области.

Напомним, что памятный знак родился в честь 125-летия экспедиции Сергея Витте на Кольский полуостров. Его эскиз создали мурманские художники.

ИСТОЧНИК KP.RU