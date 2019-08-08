12% жителей Мурманской области - малоимущие

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-08T09:39:12+03:00

Число северян с доходами ниже прожиточного минимума растет из года в год. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Зато Заполярье вошло в число регионов с наименьшим числом пенсионеров за чертой бедности

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Росстат опубликовал новый бюллетень "Социально-экономические индикаторы бедности", в котором можно посмотреть, в каком регионе живут хорошо, а где - плохо.

Так, 12,3% жителей Мурманской области относятся к малоимущим. Это не самый плохой результат. Например, в Карелии - 17%, Ингушетии - 31,9%, Еврейской АО - 24,6%.

Зато есть субъекты федерации, где бедных не так много: Москва и Татарстан (7,2%), Ямало-Ненецкий (6,2%), Белгородская область (7,5%).

Если посмотреть на динамику, то с годами число северян, чьи доходы составляют ниже величины прожиточного минимума. Если в 2013 году таких было 10,8%, то уже через три года - 12,8%.

Зато по числу пенсионеров, живущих за чертой бедности, в Заполярье все не так критично - 2,8% против 13% в Кабардино-Балкарии.

Напомним, ранее, Мурманская область вошла в число регионов с самой доступной ипотекой.

ИСТОЧНИК KP.RU