Мурманская область вошла в число регионов с самой доступной ипотекой

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-24T10:28:27+03:00

Если северяне будут тратить на платеж половину зарплаты, то купят квартиру почти в 67 квадратных метров

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Мурманская область часто попадает в рейтинги регионов, где легко взять ипотеку. Правда, случается это потому, что по официальным данным средняя зарплата у нас высокая, а авторы исследований предлагают направлять на платеж весь доход.

Эксперты Росбанка приблизили эти условия к реальным. И предлагают вкладывать в ипотеку лишь половину зарплаты. Впрочем, даже с такими условиями Мурманская область входит в число регионов, где свое жилье получить не так сложно.

- Аналитики «Росбанк Дом» основывались на данных Росстата о среднемесячной начисленной зарплате (среднее значение за последние 12 месяцев, чтобы сгладить сезонность) и средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в первом квартале 2019 года, а также на уровне средневзвешенной базовой процентной ставки по ипотечным кредитам. Рассматривалась квартира площадью 40 кв. м, срок кредита — 15 лет, первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры. Квартира покупается в том же регионе, где человек работает и получает зарплату, - сообщает РБК.

Так, если мурманчанин будет тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20% и выплачивать его 15 лет, то купит квартиру в 66,6 квадратных метров. Самая доступная ипотека в Магаданской области - 100,3 кв.м. А вот хуже всего дела обстоят в Севастополе - 24,9 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU