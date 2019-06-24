2019-06-24T10:28:27+03:00
Общество

Мурманская область вошла в число регионов с самой доступной ипотекой

Если северяне будут тратить на платеж половину зарплаты, то купят квартиру почти в 67 квадратных метров
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Мурманчане могут отдавать половину дохода на квартиру в 67 кв.м.Мурманчане могут отдавать половину дохода на квартиру в 67 кв.м.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Мурманская область часто попадает в рейтинги регионов, где легко взять ипотеку. Правда, случается это потому, что по официальным данным средняя зарплата у нас высокая, а авторы исследований предлагают направлять на платеж весь доход.

Эксперты Росбанка приблизили эти условия к реальным. И предлагают вкладывать в ипотеку лишь половину зарплаты. Впрочем, даже с такими условиями Мурманская область входит в число регионов, где свое жилье получить не так сложно.

- Аналитики «Росбанк Дом» основывались на данных Росстата о среднемесячной начисленной зарплате (среднее значение за последние 12 месяцев, чтобы сгладить сезонность) и средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в первом квартале 2019 года, а также на уровне средневзвешенной базовой процентной ставки по ипотечным кредитам. Рассматривалась квартира площадью 40 кв. м, срок кредита — 15 лет, первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры. Квартира покупается в том же регионе, где человек работает и получает зарплату, - сообщает РБК.

Так, если мурманчанин будет тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20% и выплачивать его 15 лет, то купит квартиру в 66,6 квадратных метров. Самая доступная ипотека в Магаданской области - 100,3 кв.м. А вот хуже всего дела обстоят в Севастополе - 24,9 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Апатитах следователи возбудили уголовное дело по сгоревшему Hyundai H200
Пропавшего восемь месяцев назад в Коле сотрудника МЧС нашли мертвым
Мурманчане стали массово обращаться в полицию из-за ночных работ по ремонту дорог
В Пензенской области утонул 16-летний подросток из Мурманска
Директор Мурманской филармонии стала советником губернатора по культуре
Тайна забытого мальчика: в полиции Мурманска рассказали, почему ребенок остался один в троллейбусе
Эксперты предлагают этим летом отдохнуть от жары в Мурманске
«Сотрудник службы безопасности банка» украл у мурманчанина 53 тысячи рублей
Мальчику из Североморска-3, борющемуся с злокачественной опухолью, нужна помощь
В Мурманске пропала пожилая женщина, которой срочно нужна помощь врачей
19-летний студент средней мореходки погиб, справляя нужду в окно
В Заполярном нетрезвая автоледи на Toyota Land Cruiser перепутали педали и въехала в дом
Мужчина, "заминировавший" Ледовый дворец в Мурманске, ранее уже был судим
Разводной ключ раздора: фирма строительных инструментов подала в суд на Глеба Самойлова из-за афиши в Мурманске
Андрей Малахов приехал в родные Апатиты на праздник в школу, которую закончил
В Апатитах из-за мужчины, хранившего дома порох и патроны, эвакуировали его соседей