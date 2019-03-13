2019-03-13T14:49:15+03:00
Общество

Мурманчанам надо 27 месяцев, чтобы полностью закрыть ипотеку

Правда, при условии, что доход семьи составляет две средних зарплаты по региону
Мария ПАШЕНКОВА
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Если семья в Мурманске будет получать две средние зарплаты региона, то почти за 2 года выкупит свою квартиру. Фото: архив "КП"Если семья в Мурманске будет получать две средние зарплаты региона, то почти за 2 года выкупит свою квартиру. Фото: архив "КП"
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Ипотека - это надолго. Ведь берут ее обычно лет на 10 и дольше. Но аналитики вычислили идеальный расклад, при котором выплатить ссуду банку можно быстро.

Как выяснил сайт Domofond.ru, если оба супруга будут получать среднюю зарплату по региону (в 2018 году она составила почти 56 тысяч рублей) и половину своего дохода будут тратить на ипотеку, то понадобятся считанные месяцы, чтобы стать собственником уютной однушки.

Так, в Мурманске это займет всего 27 месяцев. При условии, что однокомнатная квартира у нас стоит почти 1,9 миллиона рублей (2 миллиона с учетом переплаты). А вот копить на нее северянам придется 38 месяцев.

Это один из лучших показателей по стране, такой же показал Новокузнецк. По 28 месяцев понадобится жителям Магнитогорска, Нижнего Тагила и Астрахани. Хуже всего дела обстоять в Севастополе, там ипотеку надо тянуть 207 месяцев. В Сочи - 172 месяца, в Симферополе - 141.

ИСТОЧНИК KP.RU

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