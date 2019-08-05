2019-08-05T14:51:58+03:00
Общество

Из 290 теплосчетчиков Кольского и Ловозерского районов 123 не работают

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил проследить, чтобы наведение порядка в этом вопросе не легло дополнительными расходами на потребителей
Елена МОЛОДЦОВА
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Местным властям поручили навести порядок с теплосчетчиками.Местным властям поручили навести порядок с теплосчетчиками.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Не успели северяне обрадоваться, что врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отменил перерасчеты за тепло не в пользу потребителей, чиновники вскрыли корень весенней проблемы. По поручению главы региона, комиссия по подготовке к зиме, приезжая в населенные пункты, проверяет не только как ведутся сезонные работы, но и есть ли в домах теплосчетчики. Признаться, статистика не утешительна.

- Мы побывали в 13 муниципалитетах Кольского и Ловозерского районов, где всего установлено 290 приборов учета. На сегодняшний день из них не работают 123 теплосчетчика. При этом только 26 находятся на поверке, остальные либо выведены из строя, либо закончился срок эксплуатации, либо они не соответствуют требованиям, которые предъявляет ресурсноснабжающая организация, - доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский. – Главам муниципалитетов дано дополнительное поручение разработать планы мероприятий по наведению порядка в этой части. Определить статус каждого прибора учета и либо заменить его, либо отправить на поверку и предъявить ресурсоснабжающей организации.

Андрей Чибис отметил, что эта работа должна вестись, конечно, без дополнительных поручений. Но главное не это, а то, чтобы расходы по наведению порядка с теплосчетчиками не легли дополнительным бременем на потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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