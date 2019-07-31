2019-07-31T16:22:46+03:00
Общество

В Кузомени возвели новую школу

Однако уроки в ней начнутся не раньше января
Елена МОЛОДЦОВА
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Новая школа в Кузомени примет первых учеников к Новому году. Фото: Геннадий ПоповНовая школа в Кузомени примет первых учеников к Новому году. Фото: Геннадий Попов
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Большая стройка развернулась на берегу Белого моря – в Кузомени спешат построить к новому учебном угоду школу. Напомним, в феврале в село пришла большая беда – в единственном учебном заведении, которое посещали четверо младшеклассников, случился пожар. Пламя уничтожило здание дотла. Сначала местные власти заявили, что отправят детей в Варзугу в интернат. Но на помощь отчаявшемся было селянам пришел колхоз «Всходы коммунизма». В конце июня в Кузомени заложили фундамент, а спустя месяц строители поставили стены и кровлю.

- Сам силуэт будущей школы уже виден, но еще предстоит подвести коммуникации, утеплить и провести отделочные работы как внутри, так и снаружи здания. Думаю, что уроки в новой школе начнутся только после Нового года, - рассказывает заместитель главы администрации Терского района Федор Терещук. – Даже если рабочие успеют сдать ее под ключ к 1 сентября, нам понадобиться пара месяцев, чтобы получить сначала разрешения от Роспотребнадзора и пожарного надзора, а затем и лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Правда, родители первоклассников согласны, чтобы первые полгода их дети находились на домашнем обучении. Что касается пожарной безопасности, то в новом здании соблюдены все требования к аварийным выходам, а еще будет установлена звуковая сигнализация, которую выведут на телефон педагога.

- Также в здании предусмотрено помещение для занятий спортом, а позже перенесем уличные тренажеры и снаряды от старого здания, - добавляет Федор Филиппович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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