Глава Терского района: «Мы рассмотрим вариант строительства школы в Кузомени взамен сгоревшей»

12 Февр. 17:15 2019-02-12T17:15:15+03:00

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Жители Кузомени, где этим утром дотла сгорела начальная школа, намерены добиться строительства новой. В противном случае первоклассники уедут из родного дома за 18 километров в Варзугу и будут видеться с родителями только на каникулах. Четырех учеников сгоревшей школы ждет именно такая судьба. Но ребятам по 10-11 лет, и они чуть больше приспособлены к жизни вдали от близких.

В администрации Терского района решение на счет строительства новой школы в Кузомени не приняли.

- Мы проработаем все варианты решения этой проблемы. Для начала надо посмотреть нормативы: положено ли селу школа или нет. Детки в Кузомени маленькие, и их немного. А еще необходимо разработать проект, просчитать, сколько средств понадобиться на его возведение, и какой земельный участок выделить, - рассказывает глава Терского района Наталия Самойленко. - Бюджет у нас дотационный: около 10% собственных доходов, а остальные деньги получаем от области. Тем более, что в Варзуге построена прекрасная благоустроенная школа-интернат на 132 человека, и она загружена не полностью.

Но каким бы благоустроенным не было учреждение и какие бы прекрасные педагоги в нем не работали, они все равно не смогут заменить детям родителей.

- Не думаю, что из-за отсутствия школы это прекрасное исторически сложившееся место вымрет. Люди хотят там жить и развивать свой бизнес. Тем более, что раньше школа и вовсе была в Умбе, - говорит Наталия Александровна.

ИСТОЧНИК KP.RU