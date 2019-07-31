В городах Мурманской области создадут площадки для снега

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-31T09:06:23+03:00

Еще летом в регионе стали считать, сколько техники и рабочих рук можно направить на борьбу с зимой

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Когда смотришь в окно, подготовка к зиме в июле не кажется преждевременной. Кажется, что с неба вот-вот повалит снег. Что, собственно, и случилось в Хибинах.

Так, региона уже начал готовиться к отопительному сезону. Также в городах Мурманской области должны появиться площадки, куда будут временно складировать снег, который убирают с дорог и улиц. Сейчас с такими местами у нас беда.

- Это вопрос не только соблюдения требований по охране окружающей среды. Распределение участков для вывоза снега позволит управляющим компаниям выстроить логистику, а значит – обеспечить нормальную уборку дворов и улиц. При подготовке к зиме наша задача – сформировать в каждом муниципальном образовании карту готовности – четкий план с подробной информацией об имеющейся спецтехнике и рабочей силе. Это позволит просчитать все риски и выполнить работу достойно, - пояснил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

По последним данным, 24 муниципалитета региона уже нашли такие места для снега, а 11 только изучают варианты.

ИСТОЧНИК KP.RU