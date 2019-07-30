2019-07-30T09:52:36+03:00
Происшествия

В Мурманске в торговом центре охранника пырнули ножом

Злоумышленника задержали
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Охраннику, получившему ножевое ранение, понадобилась помощь медиков. Фото: Уютное ЗаполярьеОхраннику, получившему ножевое ранение, понадобилась помощь медиков. Фото: Уютное Заполярье
Изменить размер текста:

Сходил в магазин за хлебушком! Правда, вместо дома мужчина оказался в полиции, а его обидчику понадобилось помощь медиков.

- Только что (в 22:47 29 июля) в торгово-развлекательном центре «Северное Нагорное» неизвестный пырнул охранника ножом, - сообщила о ЧП группа «Уютное Заполярье».

В торговый центр вызвали скорую помощь и полицию. Правда, пока о самом ситуации, предшествующей ножевому ранению, известно крайне мало.

- По предварительной информации, между посетителем и охранником произошел конфликт. Последний получил телесные повреждения. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится проверка, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

О тяжести ранения и состоянии пострадавшего также по ка ничего неизвестно.

Напомним, в Оленегорске супруга напала на мужа с ножом, потому что он смотрел неправильную передачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24